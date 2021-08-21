Экипаж «Тойоты» попал в аварию на старте «24 часов Ле-Мана»

Экипаж «Тойоты» под номером 8 в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли попал в аварию на старте гонки «24 часа Ле-Мана».



Старт гонки прошёл на влажной трассе, гонщики отправились на трассу в режиме машины безопасности, однако после рестарта экипаж «Тойоты» пал жертвой машины «Гликенхауса» под управлением Оливье Пла.



Машина Себастьена Буэми получила повреждения и откатилась в середину пелотона, уступив лидерам более полутора минут.



По завершении первого часа гонки восьмой экипаж «Тойоты» уже вернулся в первую тройку в общем зачёте.

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