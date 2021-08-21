Экипаж «Тойоты» попал в аварию на старте «24 часов Ле-Мана»

Экипаж «Тойоты» под номером 8 в составе Себастьена Буэми, Казуки Накадзимы и Брендона Хартли попал в аварию на старте гонки «24 часа Ле-Мана».
Старт гонки прошёл на влажной трассе, гонщики отправились на трассу в режиме машины безопасности, однако после рестарта экипаж «Тойоты» пал жертвой машины «Гликенхауса» под управлением Оливье Пла.
Машина Себастьена Буэми получила повреждения и откатилась в середину пелотона, уступив лидерам более полутора минут.
По завершении первого часа гонки восьмой экипаж «Тойоты» уже вернулся в первую тройку в общем зачёте.
Права на видео принадлежат FIA World Endurance Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» WEC.
Не обошлось без потерь и у российской команды G-Drive — испанский гонщик Роберто Мери ошибся на подсыхающей трассе и вылетел в гравий.
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