Экипаж Буэми лидирует в «24 часах Ле-Мана» после 2 часов гонки, экипаж Русинова — шестой

Сегодня, 22 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится 89-й раз в истории.
По итогам первых двух часов гонки в гонке лидирует экипаж «Тойоты» под номером 7 под управлением Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса.
Второе место в категории гиперкаров занимает второй экипаж «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы.
В категории LMP2 лидирует экипаж Jota в составе Антониу Феликса да Кошты, Энтони Дэвидсона и Роберто Гонсалеса. Экипаж G-Drive под управлением Ника де Вриса, Романа Русинова и Франко Колапинто занимает шестое место в общем зачёте и второе в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive после вылета Роберто Мери смог вернуться в гонку и занимает 28-ю строчку в овералле.
В категории LMGTE Pro лидирует экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьер Гиди и Коме Ледогара.
В LMGTE Am лидирует экипаж TF Sport в составе Фелипе Фраги, Бена Китинга и Дилана Перейры.
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