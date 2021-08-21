Гонщик MotoGP Мигель Оливейра станет отцом. В прошлом году он женился на сводной сестре

Португальский мотогонщик, пилот Red Bull KTM Factory Racing Мигель Оливейра объявил, что станет отцом. Об этом спортсмен написал в своём «инстаграме».

«Наша жизнь продолжится в особенной компании. Работа, которая будет длиться до самого конца нашего пути. С нетерпением жду встречи с тобой, любовь моя», — написал в своём «инстаграме» Мигель Оливейра.



Жена Оливейры — его сводная сестра, Андреа Пимента, с которой он состоял в тайных отношениях 11 лет. Пара поженилась летом 2020 года.



Мигель познакомился с будущей супругой ещё в подростковом возрасте, когда его отец женился во второй раз.



Мигель Оливейра — трёхкратный победитель Гран-при MotoGP. На его счету две победы в сезоне-2020 и один триумф в сезоне-2021.