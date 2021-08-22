Русинов отреагировал на неудачу в гонке «24 часа Ле-Мана»

Российский гонщик Роман Русинов подвёл итоги суточного марафона «24 часа Ле-Мана» для своей команды G-Drive. Напомним, экипаж Русинова финишировал 12-м в общем зачёте и седьмым в категории LMP2. Причиной такого результата стала авария на шестом часу заезда, из-за которой было потеряно много времени.

«Мы добрались до финиша гонки «24 часа Ле-Мана». Очень жаль, что авария вывела нас из борьбы на начальном этапе гонки. У нас была сильная машина для того, чтобы бороться за победу. Команда потрясающе поработала над восстановлением машины. Двигаемся дальше и готовимся к следующей гонке ELMS», — написал Русинов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, победу в гонке одержал экипаж «Тойоты» в составе Камуи Кобаяси, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса.