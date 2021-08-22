Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

«24 часа Ле-Мана»: сход Кубицы на финише, победа Фряйнса, проблемы G-Drive Racing и Романа Русинова

Драма в Ле-Мане: лидер потерял победу на последнем круге 24-часовой гонки! Видео
Дмитрий Захарченко
«24 часа Ле-Мана»
Комментарии
Экипаж Роберта Кубицы был в паре минут от уверенной победы в своей категории, но Ле-Ман был и будет жесток!

В этом году «24 часа Ле-Мана» получались довольно скучными: главный фаворит категории Hypercar — Toyota Gazoo Racing — лидировала в «абсолюте» двумя экипажами — и это несмотря на столкновение одного из них на первом круге и проблемы с топливной системой по ходу дистанции! В LMP2 — самой массовой категории в 2021 году — борьбы на последних часах тоже не было: два экипажа команды-дебютанта Team WRT лидировали и контролировали отрыв от соперников из JOTA. До последнего круга…

10 выдающихся пилотов Ф-1, которым покорились легендарные «24 часа Ле-Мана» 10 выдающихся пилотов Ф-1, которым покорились легендарные «24 часа Ле-Мана»

Драма для Кубицы, триумф — для Фряйнса

Завершал гонку в экипаже № 41 китайский гонщик Йе Йифей, Роберт Кубица и Луи Делетраз свои смены завершили. У китайца было 30 с лишним секунд отрыва до Робина Фряйнса, товарища по команде, чей экипаж занимал вторую позицию. При этом сам голландец едва ли помышлял побороться за победу: в нескольких секундах позади шёл Антониу Феликс да Кошта из JOTA и малейшая ошибка стоила бы команде дубля.

Переживать, впрочем, стоило Йе: на последнем круге его автомобиль остановился на трассе! Официальных комментариев от Team WRT на момент подготовки не поступало — и неясно, была ли поломка на автомобиле или инженеры ошиблись при расчёте топлива, но для экипажа в любом случае всё было кончено.

Права на видео принадлежат The Automobile Club de l'Ouest (A.C.O.). Посмотреть видео можно в «твиттере» 24 Hours of Le Mans.

При этом Oreca № 41 преодолела 362 полных круга — и потенциально могла бы претендовать на третье место в LMP2 (Panis Racing № 65 тоже проехала 362, но завершила последний круг позже № 41). Правила, однако, предписывают, что последний круг экипажа должен быть не менее определённого норматива, а потому Кубица и его товарищи считаются неклассифицированными и не получат бронзовых наград.

Победу же в LMP2 в итоге завоевали Робин Фряйнс, Шарль Милези и Фердинанд Габсбург — несмотря на проблемы экипажа № 41, Team WRT умудрилась выиграть «24 часа Ле-Мана» с первой попытки! Вторыми стали Стоффель Вандорн, Шон Гелаэл и Том Бломквист из команды JOTA — у них было бы больше шансов на победу, если бы не штрафы. Третья позиция в итоге досталась Жюльену Каналю, Уиллу Стивенсу и Джеймсу Аллену — тройке экипажа Panis Racing № 65.

Для G-Drive Racing этот Ле-Ман, увы, обернулся разочарованием: в самом начале ночной фазы гонки оба экипажа попали в аварии. Сначала Франко Колапинто налетел на Софию Флёрш, а затем Руи Андраде не удержался на трассе и влетел в барьеры. Механикам удалось вернуть один из экипажей в гонку, но с огромным отставанием. Роман Русинов дотащил машину до финиша — на седьмой позиции в классе, в пяти кругах от победителей. Мечта российской команды о победе вновь осталась только мечтой.

Поляк не виноват, или Почему Кубицу надо уважать даже за такой сезон Поляк не виноват, или Почему Кубицу надо уважать даже за такой сезон

Справедливость для Кобаяси

В зачёте Hypercar подобных драм не было: вышедшие ещё на старте вперёд Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес справились с возникшими техническими проблемами и благополучно финишировали первыми. Экипаж Себастьена Буэми, которого в первом повороте развернул Оливье Пла из Glickenhaus Racing, благополучно отыгрался после этих проблем и даже не слишком гнался за товарищами по команде — № 8 выиграла три предыдущих марафона в Ле-Мане. Перед финишем Toyota Gazoo Racing провела двойной пит-стоп, чтобы её машины проехали под клетчатым флагом вместе.

Права на видео принадлежат The Automobile Club de l'Ouest (A.C.O.). Посмотреть видео можно в «твиттере» 24 Hours of Le Mans.

Для Кобаяси и Конвея эта победа стала своего рода компенсацией за 2017 год, когда они вместе со Стефаном Сарразеном лидировали в гонке, но сошли из-за проблем со сцеплением. Затем три года подряд они вместе с Хосе-Марией Лопесом следили за успехами товарищей по команде. И теперь наконец настало время «семёрки»: в сезоне-2020 этот экипаж выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость, а теперь — свой первый Ле-Ман.

Бронзовыми призёрами «24 часов Ле-Мана» этого года стали Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер из команды Alpine Elf Matmut. Из боксов эту тройку поддерживал их товарищ по команде из Формулы-1 — Эстебан Окон, правда, против Toyota Gazoo Racing это не помогло. В Alpine надеялись проходить за один отрезок по 12 кругов, и это должно было помочь в борьбе за победу, но уже на первом часу Ляпьера развернуло, экипаж № 36 отстал и выше третьей позиции уже не поднимался.

Замкнули топ-5 машины Glickenhaus Racing, впервые приехавшие в Ле-Ман. Темпа им очевидно не хватало, но обе добрались до финиша — и это уже большой успех! Сам Джеймс Гликенхаус ни на минуту не отходил с командного мостика и внимательно следил за всем происходящим на трассе — для 71-летнего антрепренёра гонка тоже стала испытанием. «Я счастлив быть здесь. Разумеется, нам пока не по силам бороться с грандами, но уже то, что машины с твоим именем участвуют в этой гонке, а ты стоишь на том самом месте, где творилась великая история автоспорта, это сказка!» — отметил он.

Страшная авария в Ле-Мане: 84 погибших. После неё Ф-1 и все гонки требовали запретить Страшная авария в Ле-Мане: 84 погибших. После неё Ф-1 и все гонки требовали запретить

Историей сыт не будешь

Сколь радостно было смотреть на Гликенхауса, столь же грустно пока обстоят дела в классе гиперкаров — в этом году в топовой категории набралось лишь пять машин. При этом подавляющее техническое преимущество Toyota Gazoo Racing было очевидно ещё до старта, а надежды Alpine Elf Matmut носили слишком уж умозрительный характер.

В следующем году должен выйти на старт новый проект Peugeot — 9X8, однако вряд ли он с ходу будет конкурентоспособен, учитывая многолетние наработки Toyota. Сейчас гонки спортпрототипов стагнируют, и в течение года кардинальных перемен в топовой категории ждать не стоит, но если «гиперкары» всё же станут популярны у производителей, WEC ждёт новый золотой век. Так что пожелаем удачи новому главе чемпионата Фредерику Лекьену и будем морально готовиться к пятой подряд победе Toyota Gazoo Racing — в последний раз такое удалось Audi в 2014-м.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021