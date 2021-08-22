Драма в Ле-Мане: лидер потерял победу на последнем круге 24-часовой гонки! Видео

Экипаж Роберта Кубицы был в паре минут от уверенной победы в своей категории, но Ле-Ман был и будет жесток!

В этом году «24 часа Ле-Мана» получались довольно скучными: главный фаворит категории Hypercar — Toyota Gazoo Racing — лидировала в «абсолюте» двумя экипажами — и это несмотря на столкновение одного из них на первом круге и проблемы с топливной системой по ходу дистанции! В LMP2 — самой массовой категории в 2021 году — борьбы на последних часах тоже не было: два экипажа команды-дебютанта Team WRT лидировали и контролировали отрыв от соперников из JOTA. До последнего круга…

Драма для Кубицы, триумф — для Фряйнса

Завершал гонку в экипаже № 41 китайский гонщик Йе Йифей, Роберт Кубица и Луи Делетраз свои смены завершили. У китайца было 30 с лишним секунд отрыва до Робина Фряйнса, товарища по команде, чей экипаж занимал вторую позицию. При этом сам голландец едва ли помышлял побороться за победу: в нескольких секундах позади шёл Антониу Феликс да Кошта из JOTA и малейшая ошибка стоила бы команде дубля.

Переживать, впрочем, стоило Йе: на последнем круге его автомобиль остановился на трассе! Официальных комментариев от Team WRT на момент подготовки не поступало — и неясно, была ли поломка на автомобиле или инженеры ошиблись при расчёте топлива, но для экипажа в любом случае всё было кончено.

Права на видео принадлежат The Automobile Club de l'Ouest (A.C.O.). Посмотреть видео можно в «твиттере» 24 Hours of Le Mans.

При этом Oreca № 41 преодолела 362 полных круга — и потенциально могла бы претендовать на третье место в LMP2 (Panis Racing № 65 тоже проехала 362, но завершила последний круг позже № 41). Правила, однако, предписывают, что последний круг экипажа должен быть не менее определённого норматива, а потому Кубица и его товарищи считаются неклассифицированными и не получат бронзовых наград.

Победу же в LMP2 в итоге завоевали Робин Фряйнс, Шарль Милези и Фердинанд Габсбург — несмотря на проблемы экипажа № 41, Team WRT умудрилась выиграть «24 часа Ле-Мана» с первой попытки! Вторыми стали Стоффель Вандорн, Шон Гелаэл и Том Бломквист из команды JOTA — у них было бы больше шансов на победу, если бы не штрафы. Третья позиция в итоге досталась Жюльену Каналю, Уиллу Стивенсу и Джеймсу Аллену — тройке экипажа Panis Racing № 65.

Для G-Drive Racing этот Ле-Ман, увы, обернулся разочарованием: в самом начале ночной фазы гонки оба экипажа попали в аварии. Сначала Франко Колапинто налетел на Софию Флёрш, а затем Руи Андраде не удержался на трассе и влетел в барьеры. Механикам удалось вернуть один из экипажей в гонку, но с огромным отставанием. Роман Русинов дотащил машину до финиша — на седьмой позиции в классе, в пяти кругах от победителей. Мечта российской команды о победе вновь осталась только мечтой.

Справедливость для Кобаяси

В зачёте Hypercar подобных драм не было: вышедшие ещё на старте вперёд Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес справились с возникшими техническими проблемами и благополучно финишировали первыми. Экипаж Себастьена Буэми, которого в первом повороте развернул Оливье Пла из Glickenhaus Racing, благополучно отыгрался после этих проблем и даже не слишком гнался за товарищами по команде — № 8 выиграла три предыдущих марафона в Ле-Мане. Перед финишем Toyota Gazoo Racing провела двойной пит-стоп, чтобы её машины проехали под клетчатым флагом вместе.

Права на видео принадлежат The Automobile Club de l'Ouest (A.C.O.). Посмотреть видео можно в «твиттере» 24 Hours of Le Mans.

Для Кобаяси и Конвея эта победа стала своего рода компенсацией за 2017 год, когда они вместе со Стефаном Сарразеном лидировали в гонке, но сошли из-за проблем со сцеплением. Затем три года подряд они вместе с Хосе-Марией Лопесом следили за успехами товарищей по команде. И теперь наконец настало время «семёрки»: в сезоне-2020 этот экипаж выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость, а теперь — свой первый Ле-Ман.

Бронзовыми призёрами «24 часов Ле-Мана» этого года стали Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер из команды Alpine Elf Matmut. Из боксов эту тройку поддерживал их товарищ по команде из Формулы-1 — Эстебан Окон, правда, против Toyota Gazoo Racing это не помогло. В Alpine надеялись проходить за один отрезок по 12 кругов, и это должно было помочь в борьбе за победу, но уже на первом часу Ляпьера развернуло, экипаж № 36 отстал и выше третьей позиции уже не поднимался.

Замкнули топ-5 машины Glickenhaus Racing, впервые приехавшие в Ле-Ман. Темпа им очевидно не хватало, но обе добрались до финиша — и это уже большой успех! Сам Джеймс Гликенхаус ни на минуту не отходил с командного мостика и внимательно следил за всем происходящим на трассе — для 71-летнего антрепренёра гонка тоже стала испытанием. «Я счастлив быть здесь. Разумеется, нам пока не по силам бороться с грандами, но уже то, что машины с твоим именем участвуют в этой гонке, а ты стоишь на том самом месте, где творилась великая история автоспорта, это сказка!» — отметил он.

Историей сыт не будешь

Сколь радостно было смотреть на Гликенхауса, столь же грустно пока обстоят дела в классе гиперкаров — в этом году в топовой категории набралось лишь пять машин. При этом подавляющее техническое преимущество Toyota Gazoo Racing было очевидно ещё до старта, а надежды Alpine Elf Matmut носили слишком уж умозрительный характер.

В следующем году должен выйти на старт новый проект Peugeot — 9X8, однако вряд ли он с ходу будет конкурентоспособен, учитывая многолетние наработки Toyota. Сейчас гонки спортпрототипов стагнируют, и в течение года кардинальных перемен в топовой категории ждать не стоит, но если «гиперкары» всё же станут популярны у производителей, WEC ждёт новый золотой век. Так что пожелаем удачи новому главе чемпионата Фредерику Лекьену и будем морально готовиться к пятой подряд победе Toyota Gazoo Racing — в последний раз такое удалось Audi в 2014-м.