Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался в «Мерседесе»
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что его напарник Льюис Хэмилтон хочет, чтобы финн остался в команде. У Хэмилтона уже есть контракт с «Мерседесом» на следующий сезон, что касается Боттаса, то на его место может прийти Джордж Расселл («Уильямс»).
«Да, Льюис так и сказал мне, что хочет, чтобы я был его напарником. Мы в состоянии очень хорошо выступать вместе. Но дело в том, что гонщики не так уж сильно влияют на эти решения. За всем этим стоит огромная махина, которая в конечном счёте и принимает решения», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.
После 11 этапов чемпионата Хэмилтон возглавляет личный зачёт, на восемь очков опережая Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Боттас отстаёт от напарника на 87 очков.
Комментарии
- 23 августа 2021
-
14:18
-
13:12
-
12:00
-
11:08
-
10:07
-
09:05
-
08:00
-
00:23
- 22 августа 2021
-
23:57
-
22:55
-
22:43
-
21:47
-
21:44
-
20:54
-
19:46
-
18:57
-
18:00
-
17:59
-
17:15
-
15:06
-
14:46
-
13:09
-
13:00
-
11:04
-
10:38
-
09:17
-
00:56
- 21 августа 2021
-
23:18
-
22:08
-
21:53
-
20:37
-
19:10
-
18:17
-
17:15
-
15:56
Партнерский контент