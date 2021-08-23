Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался в «Мерседесе»

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что его напарник Льюис Хэмилтон хочет, чтобы финн остался в команде. У Хэмилтона уже есть контракт с «Мерседесом» на следующий сезон, что касается Боттаса, то на его место может прийти Джордж Расселл («Уильямс»).

«Да, Льюис так и сказал мне, что хочет, чтобы я был его напарником. Мы в состоянии очень хорошо выступать вместе. Но дело в том, что гонщики не так уж сильно влияют на эти решения. За всем этим стоит огромная махина, которая в конечном счёте и принимает решения», — приводит слова Боттаса GrandPX.news.

После 11 этапов чемпионата Хэмилтон возглавляет личный зачёт, на восемь очков опережая Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Боттас отстаёт от напарника на 87 очков.