Штайнер — о хейтерах Мазепина: это люди, которым нечем заняться в жизни

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что серьёзная критика Никиты Мазепина была связана с ситуацией, которая произошла перед стартом сезона Формулы-1. Напомним, россиянин оказался в центре скандала после того, как появилось видео, на котором он пристаёт в машине к девушке. Несмотря на шуточный характер ролика, многие болельщики требовали исключить россиянина из Формулы-1.
«Думаю, что без той ситуации в начале сезона было бы намного меньше негатива. Но это случилось, и я был удивлён тем, насколько долго продолжалась эта история. Я не ожидал, что к Никите будет настолько агрессивное отношение и что это будет длиться так долго. На мой взгляд, это люди, которым нечем заняться в жизни, кроме как усугублять ситуацию. Я не говорю, что они не были правы, но Никита извинился за ту ситуацию, а иногда в жизни нужно уметь отпускать момент. Нельзя постоянно придираться к людям, которые совершили какую-либо одну ошибку», — приводит слова Штайнера RaceFans.
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