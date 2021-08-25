Технический директор «Альфа Таури»: проблемы Цуноды не стали неожиданностью
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Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон заявил, что сложности японского гонщика Юки Цуноды не стали неожиданностью для команды.
«У любого гонщика Формулы-1 были взлёты и падения. При работе с молодыми пилотами случаются и моменты эйфории, и невезение. Не успеешь и глазом моргнуть, как уже позади пять гонок, а ты сидишь, ломаешь голову и пытаешься понять, что происходит. Для меня нет ничего необычного в происходящем. Это тяжело, разочаровывает, но ситуация не стала неожиданной. Думаю, оказала влияние хорошая дебютная гонка. Машина конкурентоспособна, и ожидания растут, но пилоту все равно нужно учиться. Я не вижу ничего из ряда вон выходящего», — приводит слова Джоди Эггинтона Autosport.
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