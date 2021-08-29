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Кими Райкконен высказался после провала в квалификации Гран-при Бельгии

Кими Райкконен высказался после провала в квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат квалификации Гран-при Бельгии, где он показал 19-й результат, а его партнёр по команде, Антонио Джовинацци, стал 16-м.

«Плохой день, который начался утром, когда я пропустил тренировку на мокрой трассе. Мне пришлось использовать первый сегмент для определения верных траекторий, но нам просто не хватило кругов, чтобы наверстать упущенное. Уверен, будь у нас ещё несколько, наш результат был бы намного лучше.

Сегодня было не так много положительных моментов, но завтра мы сможем вновь двигаться вперёд. Будем стараться изо всех сил и посмотрим, что сможем получить от гонки при таких условиях», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

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