Серхио Перес — о квалификации ГП Бельгии: мы ошиблись и выбрали неправильную стратегию

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результат квалификации Гран-при Бельгии, где он стал седьмым, а его напарник, Макс Ферстаппен — первым.

«У нас был темп, чтобы бороться за гораздо лучший результат. Сейчас можно говорить, что мы выбрали неправильную стратегию.



В какой-то момент я подумал, что Хэмилтон заблокировал меня, хотя это было всё-таки не так. Мы ошибались, но завтра мы вернёмся!» — написал Перес в своём «инстаграме».



Во время квалификации, состоявшейся в дождевых условиях, произошла серьёзная авария — пилот команды «Макларен» Ландо Норрис в третьем сегменте разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, заезд был остановлен более чем на 40 минут.