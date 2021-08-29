Марко рассказал, как относится к победе Ферстаппена на Гран-при Бельгии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Бельгии, где пилоты проехали лишь три круга за сейфти-каром, а также призвал ФИА и Формулу-1 лучше подготовиться к плохим погодным условиям в будущем.



«Мы не гордимся такой победой. Думаю, организаторы и все ответственные попробовали сделать всё возможное, чтобы провести гонку и чтобы обязательства были выполнены. Это компромиссное решение. Этот гоночный день не был приятным, и они должны прийти к более удачному решению на будущее.



Если условия такие плохие, то нужно было сделать всё правильно с самого начала, а не ждать три или четыре часа. Либо можно было отложить гонку до завтра. Должна быть такая возможность», — приводит слова Марко RacingNews365.