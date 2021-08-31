Петров: все мы понимаем, почему переход Расселла в «Мерседес» может не состояться

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров поделился своими впечатлениями от Гран-при Бельгии Формулы-1 и конкретно о Джордже Расселле, занявшем второе место.



“Конечно, очень обидно, что не состоялась гонка в Бельгии. Все мы знаем, что на этой трассе происходит много интересных обгонов, ярких моментов по ходу гонки. И как мы увидели в квалификации, вмешалась погода, пилотам было непросто управлять машиной.



В первую очередь хочу сказать про Расселл. Он проделал фантастическую работу, учитывая, где «Уильямс» находится. Я не припомню за последние годы, чтобы пилот команды, находящейся на последних рядах в чемпионате, вдруг смог так сильно квалифицироваться. Да, мы понимаем, что в дождь шансы чуть-чуть уравниваются, но прижимная сила — всё-таки важная вещь для всех пилотов! И учитывая, что это не самая сильная машина, то такой результат впечатляет.



И, конечно же, все сейчас ждут решения команды «Мерседес» по следующему году. Кто же будет новым напарником?! Все болельщики сватают Расселла в «Мерседес». Все мы понимаем, почему этот переход может не состояться, но давайте уже дождемся официальной версии", — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

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