Цунода не уверен, что останется в Формуле-1 в 2022 году

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что не уверен, что сохранит место в Формуле-1 в 2022 году.



«Я не знаю, но объявление точно будет не на этой неделе. Я думаю, что мои шансы 50 на 50. Они немного увеличиваются или уменьшаются, потому что я провожу нестабильный сезон. Чтобы добиться продления, мне нужно быть более стабильным и прогрессировать шаг за шагом. Иногда я показываю хорошие результаты, а иногда становлюсь очень нестабилен, так что посмотрим», — приводит слова Юки Цуноды RacingNews365.



Ранее немецкая пресса сообщала, что соглашение «Альфа Таури» с японским пилотом на 2022 год будет подтверждено перед Гран-при Италии Формулы-1 или уже в дни этапа в Монце — домашней гонке для команды.