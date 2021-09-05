«Надеюсь, будут последствия». Шумахер раскритиковал действия Мазепина в борьбе с ним

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер остался недоволен действиями партнёра по команде Никиты Мазепина на первом круге Гран-при Нидерландов, когда россиянин жёстко заблокировал его на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп.
«Могло бы быть и лучше. К сожалению, в начале гонки снова случился инцидент с моим напарником. Думаю, это привело к проблеме с передним антикрылом, так что пришлось рано провести пит-стоп. Думаю, нормально до какой-то степени блокировать соперника, но раз нос моей машины уже был в том месте, то уже поздновато вилять в сторону и фактически выталкивать меня на пит-лейн. И я думаю, что был сегодня не единственным пилотом, с которым он так поступил. Уверен, что ряд людей изучит это. Надеюсь, будут последствия, которые скажутся в будущем.
Мы сегодня особо не общались, но, полагаю, он всё ещё думает о вчерашней ситуации. В противном случае он бы так не реагировал, как делал это сегодня в гонке. У него в голове желание быть впереди меня любой ценой. Вероятно, нам нужно обсудить всё внутри команды», — приводит слова Шумахера The Race.
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