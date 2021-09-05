Штайнер пообещал решить проблемы между гонщиками «Хааса» после очередного инцидента
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Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Нидерландов для своих гонщиков и отреагировал на тот факт, что в конце первого круга гонки Никита Мазепин и Мик Шумахер жёстко боролись на стартовой прямой — россиянин заблокировал немца, чем последний остался недоволен.
«Очевидно, нам не повезло, что пришлось остановить машину Никиты из-за проблемы с гидравликой и он не смог доехать до финиша. Думаю, в целом в ходе гонки обе наши машины держались достойно. Очевидно, что в начале гонки между ними двумя был контакт. Мы сядем вместе, и моя задача сейчас — поработать над этой ситуацией. Мы решим эти проблемы на будущее», — приводит слова Штайнера пресс-служба американской команды.
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