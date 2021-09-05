Сайнс: я вообще не получил удовольствия. Не знаю, куда пропал темп

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал седьмой результат в гонке Гран-при Нидерландов Формулы-1.



«Если честно, я вообще не получил удовольствия: просто скользил туда-сюда. Сегодня у меня вообще не было темпа. Я не чувствовал себя в машине как дома — по сравнению с остальной частью уик-энда. По какой-то причине в плане ощущений я был очень далеко от идеала.



Нужно это проанализировать: такое случилось впервые в этом году. Я просто не мог найти себя, всю гонку скользил и испытывал проблемы с темпом, а в конце возникли проблемы с шинами. Всё это было очень-очень странно. Если честно, сейчас это сильно озадачивает, потому что я не знаю, куда пропал темп. Уверен, что-то случилось — нам нужно изучить. Надеюсь, до следующего уик-энда мы сможем обнаружить, что произошло», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.