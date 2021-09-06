Видео: разворот Феттеля, помешавший Боттасу побороться за победу

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося в ходе гонки Гран-при Нидерландов.
Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель допустил разворот в бэнкинге третьего поворота, из-за чего гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу пришлось буквально объезжать болид немца за пределами трассы.
Это стоило Боттасу драгоценного времени, чтобы сохранить лидерство в гонке после второй волны пит-стопов Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона и в конечном счёте привело к тому, что финн не смог вмешаться в борьбу за победу.
Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Хэмилтон. Боттас пришёл к финишу лишь третьим.
Феттель после своего разворота финишировал лишь 13-м.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
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