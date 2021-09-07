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Латифи — об уходе Расселла в «Мерседес»: наш броманс ничего не значил?

Латифи — об уходе Расселла в «Мерседес»: наш броманс ничего не значил?
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Гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал новость об уходе своего партнёра Джорджа Расселла в «Мерседес». Британский пилот со следующего сезона будет выступать за «серебряные стрелы», с которыми подписал многолетний контракт.

«Что? Я думал, напарники, которые вместе ездят в отпуск, остаются вместе. Наш броманс ничего не значил? Если серьёзно, очень рад за тебя, приятель! Это абсолютно заслуженный шанс — уверен, что ты полностью его реализуешь! Здорово было выступать вместе с тобой!» — написал Латифи в своём «инстаграме».

Ранее обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, что Латифи останется в «Уильямсе» на сезон-2022. Эксперт отметил, что пилоту нужно улучшать результаты в квалификациях.

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Источник: Латифи останется в «Уильямсе»
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