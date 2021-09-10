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Росберг: Расселл способен стать величайшим — Льюис едва ли выйдет победителем из этой игры

Росберг: Расселл способен стать величайшим — Льюис едва ли выйдет победителем из этой игры
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о предстоящем переходе пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес».

«Что ж, положительный момент заключается в том, что Джорджу теперь нечего терять. Терять и впрямь нечего, а получить можно всё, когда противостоишь лучшим всех времён. Никто не ожидает, что ты его уничтожишь, но, если это всё-таки удастся, ты станешь величайшим героем всех времён.

Такая перспектива сильно осложнит жизнь Льюису — теперь его напарником является этот молодой парень, который никогда и ничего не выигрывал. Льюис едва ли выйдет победителем из этой игры. Он величайший, но вдруг внезапно этот молодой пилот начнёт его бить. Действительно незавидное положение», — приводит слова Росберга GPFans.

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