Росберг: Расселл способен стать величайшим — Льюис едва ли выйдет победителем из этой игры
Поделиться
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о предстоящем переходе пилота «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес».
«Что ж, положительный момент заключается в том, что Джорджу теперь нечего терять. Терять и впрямь нечего, а получить можно всё, когда противостоишь лучшим всех времён. Никто не ожидает, что ты его уничтожишь, но, если это всё-таки удастся, ты станешь величайшим героем всех времён.
Такая перспектива сильно осложнит жизнь Льюису — теперь его напарником является этот молодой парень, который никогда и ничего не выигрывал. Льюис едва ли выйдет победителем из этой игры. Он величайший, но вдруг внезапно этот молодой пилот начнёт его бить. Действительно незавидное положение», — приводит слова Росберга GPFans.
Комментарии
- 10 сентября 2021
-
09:46
- 9 сентября 2021
-
23:58
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
-
19:39
-
18:59
-
18:23
-
18:18
-
17:44
-
16:52
-
16:18
-
16:01
-
15:39
-
14:54
-
13:49
-
13:00
-
11:58
-
10:56
-
09:56
-
00:14
- 8 сентября 2021
-
23:36
-
22:50
-
20:29
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
17:36
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
Партнерский контент