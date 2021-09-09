Хэмилтон — о конкуренции: неинтересно побеждать соперника с подрезанными крыльями
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о конкуренции с Джорджем Расселлом в следующем сезоне. Британский гонщик подписал с «серебряными стрелами» долгосрочный контракт.
«Я не пытался блокировать переход Расселла, это не в моём стиле. Я ещё в 2013 году сказал «Мерседесу», что мне нужны равные возможности с напарниками. Это логично: ты чувствуешь себя лучше, когда опережаешь оппонента, который может показать свой максимум. Неинтересно обыгрывать гонщика, которому подрезали крылья. Конечно, Формула-1 — это странный спорт, одновременно командный и индивидуальный.
Уверен, что прилив молодой крови только поможет «Мерседесу». В команду придёт молодой гонщик, голодный до триумфов и с новым взглядом», — цитирует Хэмилтона Crash.net.
Комментарии
- 9 сентября 2021
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
-
19:39
-
18:59
-
18:23
-
18:18
-
17:44
-
16:52
-
16:18
-
16:01
-
15:39
-
14:54
-
13:49
-
13:00
-
11:58
-
10:56
-
09:56
-
00:14
- 8 сентября 2021
-
23:36
-
22:50
-
20:29
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
17:36
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:38
Партнерский контент