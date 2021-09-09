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Хэмилтон — о конкуренции: неинтересно побеждать соперника с подрезанными крыльями

Хэмилтон — о конкуренции: неинтересно побеждать соперника с подрезанными крыльями
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о конкуренции с Джорджем Расселлом в следующем сезоне. Британский гонщик подписал с «серебряными стрелами» долгосрочный контракт.

«Я не пытался блокировать переход Расселла, это не в моём стиле. Я ещё в 2013 году сказал «Мерседесу», что мне нужны равные возможности с напарниками. Это логично: ты чувствуешь себя лучше, когда опережаешь оппонента, который может показать свой максимум. Неинтересно обыгрывать гонщика, которому подрезали крылья. Конечно, Формула-1 — это странный спорт, одновременно командный и индивидуальный.

Уверен, что прилив молодой крови только поможет «Мерседесу». В команду придёт молодой гонщик, голодный до триумфов и с новым взглядом», — цитирует Хэмилтона Crash.net.

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