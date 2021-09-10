Боттасу сменили двигатель, он будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии, сообщает RaceFans. В команде приняли решение полностью сменить силовую установку на машине финского гонщика.
Согласно спортивному регламенту Формулы-1, штраф не повлияет на стартовую позицию Валттери Боттаса в спринт-квалификации и будет применяться на воскресную гонку.
Таким образом, независимо от того, на какой позиции финиширует Боттас в субботнем спринте, он будет стартовать в Гран-при с последней позиции.
Представители «Мерседеса» подтвердили, что на машине Боттаса не было проблем с третьим силовым агрегатом, а замена сделана из «стратегических соображений».
Что касается Льюиса Хэмилтона, то команда не решилась ставить на машине британца четвёртую силовую установку.
- 10 сентября 2021
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43
-
09:46
- 9 сентября 2021
-
23:58
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
-
19:39
-
18:59
-
18:23
-
18:18
-
17:44
-
16:52
-
16:18
-
16:01
-
15:39
-
14:54
-
13:49
-
13:00
-
11:58
-
10:56