Боттасу сменили двигатель, он будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать последним в гонке Гран-при Италии, сообщает RaceFans. В команде приняли решение полностью сменить силовую установку на машине финского гонщика.



Согласно спортивному регламенту Формулы-1, штраф не повлияет на стартовую позицию Валттери Боттаса в спринт-квалификации и будет применяться на воскресную гонку.



Таким образом, независимо от того, на какой позиции финиширует Боттас в субботнем спринте, он будет стартовать в Гран-при с последней позиции.



Представители «Мерседеса» подтвердили, что на машине Боттаса не было проблем с третьим силовым агрегатом, а замена сделана из «стратегических соображений».

Что касается Льюиса Хэмилтона, то команда не решилась ставить на машине британца четвёртую силовую установку.