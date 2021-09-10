Шварцман прокомментировал слабое выступление в квалификации Формулы-2 в Монце

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал 12-й результат в квалификации пятого этапа серии, проходящего на трассе «Аутодромо Национале» в Монце.



«Конечно, мы хотели не такого старта уик-энда. На практике была блокировка колёс, из-за чего мы оказались несколько в роли догоняющих. Затем, в квалификации, мы не сумели максимально использовать потенциал и оказались за пределами топ-10. Очевидно, я этим недоволен, и мы должны понять истинную причину проблемы. Однако эта трасса, вероятно, лучшая из имеющихся для обгонов. Мы постараемся отыграться и поставить себя в более выгодное положение на вторую гонку. Это трудно, но возможно», — приводит слова Шварцмана пресс-служба итальянской команды «Према».