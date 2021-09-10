«Мерседес» намерен приказать Боттасу пропустить Хэмилтона в спринте

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что если после старта спринтерской гонки Гран-при Италии Формулы-1 Валттери Боттас всё ещё будет опережать Льюиса Хэмилтона, то команда попросит финна пропустить британца. Воскресную гонку Боттас в любом случае начнёт с последней позиции после получения четвёртой силовой установки за сезон.
«Вообще трудно, когда тебе нужно применять командную тактику, ведь все мы гонщики и не хотим такого видеть. Но Валттери в любом случае окажется в воскресенье сзади. Так что нам нужно посмотреть, как сложится старт. Тут пока особо нечего обсуждать — просто нужно быть осторожными в первом повороте и потом посмотреть, где они окажутся», — приводит слова Вольфа ESPN.
У Тото отдельно уточнили, будет ли применена командная тактика, если Боттас будет опережать Хэмилтона ближе к финишу гонки, на что Вольф ответил: «По-видимому, да».
- 10 сентября 2021
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52
-
21:05
-
20:04
-
20:01
-
19:35
-
18:35
-
17:02
-
17:00
-
16:38
-
16:21
-
16:07
-
15:52
-
14:57
-
13:25
-
11:37
-
11:00
-
10:43
-
09:46
- 9 сентября 2021
-
23:58
-
22:45
-
21:57
-
20:52
-
20:16
-
19:39
-
18:59
-
18:23
-
18:18
-
17:44
-
16:52