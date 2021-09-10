«Мерседес» намерен приказать Боттасу пропустить Хэмилтона в спринте

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что если после старта спринтерской гонки Гран-при Италии Формулы-1 Валттери Боттас всё ещё будет опережать Льюиса Хэмилтона, то команда попросит финна пропустить британца. Воскресную гонку Боттас в любом случае начнёт с последней позиции после получения четвёртой силовой установки за сезон.



«Вообще трудно, когда тебе нужно применять командную тактику, ведь все мы гонщики и не хотим такого видеть. Но Валттери в любом случае окажется в воскресенье сзади. Так что нам нужно посмотреть, как сложится старт. Тут пока особо нечего обсуждать — просто нужно быть осторожными в первом повороте и потом посмотреть, где они окажутся», — приводит слова Вольфа ESPN.



У Тото отдельно уточнили, будет ли применена командная тактика, если Боттас будет опережать Хэмилтона ближе к финишу гонки, на что Вольф ответил: «По-видимому, да».