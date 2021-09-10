Боттас мощно ответил на уход из «Мерседеса»! Но команда заранее лишила его шанса на победу

Второй в сезоне поул Боттаса

Итальянский этап Формулы-1 — второй в этом сезоне, который проходит в формате со спринтом. В рамках этой схемы перед квалификацией у гонщиков лишь одна часовая сессия тренировок, и в ней Льюис Хэмилтон намного превзошёл всех остальных — отрыв действующего чемпиона лишь совсем чуть-чуть не дотягивал до полусекунды.



Но к квалификации от преимущества Хэмилтона не осталось и следа: в первой попытке финального сегмента Ферстаппен уступил Льюису лишь 0,017 секунды, а показавший третье время Норрис — 0,065!



Однако ко вторым попыткам расстановка сил вновь изменилась: Ферстаппен не смог улучшить своё время, а на первую позицию вырвался Валттери Боттас! Финн, к слову, получил перед квалификацией новый двигатель, а с ним — штраф на решётке. Правда, короткой гонки он не касается — в субботу Валттери будет стартовать первым, а вот в воскресенье финну стартовать с последнего ряда.



Льюис Хэмилтон смог прибавить, но остался вторым — позади напарника. Замкнули топ-5 гонщики «Макларена»: Норрис и Риккардо были очень близки к Ферстаппену, но не смогли дотянуться до первой тройки.



Шестым квалифицировался Пьер Гасли, седьмое и восьмое места у пилотов «Феррари» — Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, Серхио Перес стал девятым, а на десятой строчке Антонио Джовинацци — итальянец во второй раз подряд пробился в Q3.

«Астон Мартин» и «Альпин» остались в Q2

11-е и 12-е места во втором сегменте заняли Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Притом немец, выезжая на последнюю попытку, едва не выбил Льюиса Хэмилтона — обошлось без контакта. Лишь 13-м квалифицировался Фернандо Алонсо — испанец ошибся в первом повороте первый попытки, круг пришлось бросить.



Тем не менее испанец на 0,03 секунды опередил Эстебана Окона — это первый случай за последние четыре квалификации, когда француз оказался медленнее напарника. Замкнул протоколы второго сегмента Джордж Расселл — это его худший результат после летнего перерыва.

Цунода в Q1 — за нарушение границ

Итоги первого сегмента были подведены через некоторое время после финальных попыток — круг Юки Цуноды, который вроде бы прошёл дальше, был аннулирован за нарушение границ трассы, и японец в итоге оказался на 17-й позиции. А его место в Q2 перешло к Джорджу Расселлу. Николас Латифи, уступивший Расселлу 0,03 секунды, остался 16-м, но тоже опередил Цуноду.



На 18-й строчке расположился Мик Шумахер — немец в третий раз подряд опередил Никиту Мазепина в квалификации: в финальной попытке сын Михаэля оказался на 0,47 секунды быстрее. Мазепин в итоге замкнул протоколы, уступив в том числе и Роберту Кубице — польский ветеран на 19-й позиции.



Спринт-гонка стартует в субботу, 11 сентября, в 17:30 по московскому времени.