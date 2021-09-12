Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 36 очков

Вторая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение двух лидеров чемпионата в личном зачёте, однако разрыв между первым, вторым и третьим местами значительно увеличился. Лидер личного зачёта Оскар Пиастри увеличил отрыв от Чжоу Гуаньюя до 15 очков, а россиянин Роберт Шварцман теперь отстаёт от напарника по команде на 36 баллов.
На четвёртое место в чемпионате благодаря третьей позиции в третьей гонке в Монце вышел Дэн Тиктум, уступающий Шварцману девять очков.
Формула-2. Личный зачёт
1. Оскар Пиастри («Према») — 149 очка
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 134 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 113 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 104 очка
5. Тео Пуршер («АРТ») — 94 очка
6. Юри Випс («Хайтек») — 90 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 81 очко
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 72 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 56 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков
13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 31 очко
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 25 очков
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 14 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 11 очков
18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
- 12 сентября 2021
-
13:34
-
13:24
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:11
-
10:51
-
09:33
-
08:00
-
00:37
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 11 сентября 2021
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:40
-
23:36
-
22:55
-
21:58
-
21:35
-
20:34
-
19:52
-
18:54
-
18:04
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:03
-
16:40
-
16:26
-
15:59
-
15:30
-
15:16