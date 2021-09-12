Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 36 очков

Вторая гонка Формулы-2 в Монце не изменила положение двух лидеров чемпионата в личном зачёте, однако разрыв между первым, вторым и третьим местами значительно увеличился. Лидер личного зачёта Оскар Пиастри увеличил отрыв от Чжоу Гуаньюя до 15 очков, а россиянин Роберт Шварцман теперь отстаёт от напарника по команде на 36 баллов.

На четвёртое место в чемпионате благодаря третьей позиции в третьей гонке в Монце вышел Дэн Тиктум, уступающий Шварцману девять очков.

Формула-2. Личный зачёт



1. Оскар Пиастри («Према») — 149 очка

2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 134 очка

3. Роберт Шварцман («Према») — 113 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 104 очка

5. Тео Пуршер («АРТ») — 94 очка

6. Юри Випс («Хайтек») — 90 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 81 очко

8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 72 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 56 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 38 очков

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 36 очков

13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 31 очко

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 25 очков

15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 14 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 11 очков

18. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

19. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.