Норрис объяснил, почему не попробовал атаковать Риккардо в борьбе за победу

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал о своих мыслях в ходе гонки Гран-при Италии, когда Норрис шёл на втором месте позади партнёра по команде Даниэля Риккардо и мог бы попробовать атаковать австралийца в споре за победу.
«На одном круге я подъехал поближе, но у меня в голове — не знаю почему — пронеслись моменты инцидента между Максом и Льюисом, ведь я видел его в зеркалах заднего вида. И когда я сообразил, что могу попробовать [атаковать], то после подобных флэшбеков подумал, что, возможно, это не самое умное решение. Я бы хотел побороться за победу, но я просто счастлив первому и второму местам команды.
У меня есть ощущение, что в приоритете — команда. Надеюсь, я здесь в «Макларене» на долгие годы, так что считаю, что у меня ещё будет возможность в будущем. Ну а сейчас я просто счастлив», — приводит слова Норриса Crash.
- 12 сентября 2021
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