Тиктум — о шансе попасть в Ф-1: этот спорт очень политизирован, но я часто открывал рот

Гонщик Формулы-2 Дэн Тиктум поделился мыслями относительно ухода из системы «Уильямса» и шансах на попадание в Формулу-1.
«Вообще это довольно тяжёлый сезон по самым разным причинам. Причём и на трассе, и вне её. Для меня это был не лучший год. Должен сказать, что очень трудно было именно с психологической точки зрения. Не могу подробно объяснить, почему мы расстались. Если честно, на это есть целый ряд причин. Тем не менее в следующем году я не получил бы места, потому что Латифи продлил контракт. Конечно, это очень обидно. Мои шансы попасть в Формулу-1 практически сошли на нет. Но такова реальность. Наш спорт стал очень политизированным и довольно несправедливым. Лучшие гонщики или самые талантливые из них иногда просто не достигают вершины. Есть ли здесь моя вина или нет — но я слишком часто открывал рот и говорил вещи, которые не должен был говорить.
Не знаю, чем буду заниматься в следующем году. Надеюсь, хорошие возможности ещё будут. Мне кажется, я мог бы быть очень ценным для другой команды Формулы-1», — приводит слова Тиктума F1 Feeder Series.
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