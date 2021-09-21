Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Никиты Мазепина перед Гран-при России

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому гонщику Формулы-1 Никите Мазепину, выступающему за «Хаас». Нурмагомедов оставил комментарий под постом Мазепина в «Инстаграме».

«Гран-при России. Домашняя гонка. До встречи», — написал Никита.

«Удачи», — ответил Хабиб.

Фото: https://www.instagram.com/p/CUE-VpFsvLf/

Гран-при России в Сочи пройдёт с 24 по 26 сентября.

22-летний Никита Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1. Российский спортсмен пока не зарабатывал очков на Гран-при. Его лучший результат — 14-е место на Гран-при Азербайджана.

В 2020 году Мазепин выступал в Формуле-2. По итогам сезона он занял пятое место в личном зачёте, выиграв две гонки. В том же году он стал третьим призёром азиатской Формулы-3.