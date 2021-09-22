В преддверии Гран-при России на «Сочи Автодроме» прошли учения МЧС

Перед стартом Гран-при России на главной трибуне «Сочи Автодрома» прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие более 100 человек и 19 единиц техники, информируют «Росгонки».

По легенде, в одном из помещений на втором этаже из-за короткого замыкания произошло возгорание. Пожар с распространением продуктов горения через лестничные клетки проникнул на другие этажи, что создало угрозу людям, находящимся на вышерасположенных этажах.



На место незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда (ПСО). Была также организована эвакуация людей из помещений здания Главной трибуны, заблокированными на четвёртом этаже остались 2 человека.



На месте пожара был развернут оперативный штаб пожаротушения: сотрудники МЧС провели разведку, звено газодымозащитников произвело эвакуацию заблокированных людей при помощи лестницы и передало их скорой помощи. Силы и средства 10 ПСО оперативно смогли сначала локализовать возгорание, а затем и полностью устранило его.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Помимо гонок Формулы-1, сочинская трасса примет в рамках гоночного уик-энда этапы Формулы-2 и Формулы-3, причём для Ф-3 российский этап станет финальным в сезоне-2021.