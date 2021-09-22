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В сезоне-2022 пилотов Формулы-1 будет защищать новая версия «гало»

В сезоне-2022 пилотов Формулы-1 будет защищать новая версия «гало»
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В 2022 году Формула-1 представит новую версию защитного устройства «гало». Как сообщается, создатели четвёртой итерации «гало» будут опираться на уроки аварии Ромена Грожана и другие крупные гоночные происшествия.

«Новое защитное устройство будет гораздо более надёжным, нежели предыдущие, оно сможет выдерживать высочайшие нагрузки. „Гало“ является неотъемлемой частью болидов Формулы-1, поэтому особенно важно, чтобы его крепления были максимально надёжными.

Авария в Бахрейне стала одним из самых экстремальных испытаний для „гало“. Ключом к спасению Ромена Грожана стало взаимодействие „гало“ с другими системами безопасности. Не хочется думать, что произошло бы, если бы на машине Грожана не было „гало“. Наверное, шансов выжить бы не было», — рассказал директор программы Motorsport MSc Клайв Темпл.

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