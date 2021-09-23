Гонщик Формулы-1 Серхио Перес бросил вызов российскому техноблогеру Wylsacom

В первый день ВТБ Гран-при России Формулы-1 пилот «Ред Булл» Серхио Перес предложил популярному российскому техноблогеру Wylsacom побороться за лучший Citrix-круг на виртуальной трассе Сочи Автодрома в игре F1 2021 от Codemasters.

«Привет, Wylsacom! Это Чеко Перес. Я слышал, что ты фанат «Ред Булла» и Формулы-1. Я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. И чтобы тебе и твоим подписчикам было ещё интереснее в этот уикенд, я придумал для тебя челлендж. Попробуй побить мой лучший круг на «Сочи Автодроме» в официальной игре F1 2021. А чтобы уравнять наши шансы и помочь тебе подготовиться, я договорился с командой профессиональных геймеров, чтобы они дали тебе пару уроков. Удачи и до встречи в Сочи!», — сказал Перес.



Чтобы уравнять шансы на победу, Чеко Перес подарил блогеру возможность потренироваться с профессиональным геймером и звездой Red Bull Racing Esports Марселем Кифером. Wylsacom принял вызов и даже решил отправиться на Гран-при Формулы-1 в Сочи, чтобы зарядиться атмосферой автоспорта и понаблюдать за поведением соперника в реальной гонке.

В дни Формулы-1 Алексей Колесников, Павел Алехин и другие известные спортсмены-экстремалы продемонстрируют мощный стантрайдинг, а также вело- и мотофристайл на фестивале Драйва и моторов в Олимпийском парке. С 23 по 26 сентября на территории парка развернётся развлекательная зона «Ред Булл», где можно будет примерить на себя роль механика гоночной команды и в рамках Pit Stop Game самостоятельно провести пит-стоп прототипа болида Формулы-1.

Увидеть виртуальную дуэль между одним из самых успешных блогеров России и пилотом чемпионской гоночной команды можно будет на YouTube-канале Wylsacom 7 октября.