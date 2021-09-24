В Формуле-2 и Формуле-3 снова изменят формат гоночного уик-энда

Организаторы молодёжных моносерий Формула-2 и Формула-3 приняли решение отказаться от введённого в нынешнем сезоне формата гоночных уик-эндов. В сезоне-2021 в Ф-2 и Ф-3 проводятся по три гонки за уик-энд, но при этом общее число этапов сокращено и между ними образуются серьёзные паузы. В 2022 году число гонок за уик-энд вновь будет сокращено до двух, при этом общее число этапов будет объявлено позднее.
Будущий формат уик-энда практически совпадает с тем, что существовал в чемпионатах до 2021 года. Однако основные гонки обеих серий будут проводиться по воскресеньям. В субботу будут проводиться спринтерские гонки, в которых стартовая решётка будет переворачиваться по итогам квалификации. В случае с Формулой-2 переворачиваться будут позиции 10 лучших гонщиков, в случае с Формулой-3 — 12.
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