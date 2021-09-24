Боттас — первый во второй тренировке Гран-при России, Мазепин вновь быстрее Шумахера

В Сочи завершилась вторая свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1. Лучшим по её итогам стал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым оказался его напарник, британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шестое время.



Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин показал 19-е время, опередив партнёра по команде, Мика Шумахера, у которого 20-е время.



Отметим, что Боттас выиграл и первую тренировку, а Мазепин был также быстрее Шумахера.

Гран-при России. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.33,593

2. Льюис Хэмилтон («Мереседес») +0,044

3. Пьер Гасли («Альфа Таури» +0,252

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,561

5. Эстебан Окон («Альпин») 0,809

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,028

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,085

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,169

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,244

10. Шарль Леклер («Феррари») +1,332

11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,345

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,459

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1,501

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,585

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,741

16. Николас Латифи («Альямс») +1,818

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,037

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,361

19. Никита Мазепин («Хаас») +2,506

20. Мик Шумахер («Хаас») +2,637