Боттас — первый во второй тренировке Гран-при России, Мазепин вновь быстрее Шумахера

В Сочи завершилась вторая свободная практика ВТБ Гран-при России Формулы-1. Лучшим по её итогам стал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым оказался его напарник, британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шестое время.
Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин показал 19-е время, опередив партнёра по команде, Мика Шумахера, у которого 20-е время.
Отметим, что Боттас выиграл и первую тренировку, а Мазепин был также быстрее Шумахера.
Гран-при России. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.33,593
2. Льюис Хэмилтон («Мереседес») +0,044
3. Пьер Гасли («Альфа Таури» +0,252
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,561
5. Эстебан Окон («Альпин») 0,809
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,028
7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,085
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,169
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,244
10. Шарль Леклер («Феррари») +1,332
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,345
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,459
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1,501
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,585
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,741
16. Николас Латифи («Альямс») +1,818
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,037
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,361
19. Никита Мазепин («Хаас») +2,506
20. Мик Шумахер («Хаас») +2,637
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