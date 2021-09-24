Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил, почему ему будет труднее прорваться вперёд в Сочи, чем в 2018-м

Ферстаппен объяснил, почему ему будет труднее прорваться вперёд в Сочи, чем в 2018-м
Комментарии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал получение штрафа на ВТБ Гран-при России за установку четвёртого в нынешнем сезоне двигателя. Голландец считает, что ему будет труднее прорваться с конца решётки, чем в 2018 году, когда он финишировал пятым.

«В 2018 году отрыв от середины пелотона был немного больше, так что я думаю, что прорваться будет сложнее. Но нам в любом случае нужно было отбыть штраф — если бы мы не пошли на него здесь, то все равно пошли бы где-то ещё. Так что мы подумали: хорошо, мы решим сделать это здесь и попробуем выжать максимум из гонки.

Мы попробовали в этот уик-энд максимально хорошо подготовить машину для гоночных условий — как только решили, что возьмём этот двигатель», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021