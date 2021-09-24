Ферстаппен объяснил, почему ему будет труднее прорваться вперёд в Сочи, чем в 2018-м

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал получение штрафа на ВТБ Гран-при России за установку четвёртого в нынешнем сезоне двигателя. Голландец считает, что ему будет труднее прорваться с конца решётки, чем в 2018 году, когда он финишировал пятым.



«В 2018 году отрыв от середины пелотона был немного больше, так что я думаю, что прорваться будет сложнее. Но нам в любом случае нужно было отбыть штраф — если бы мы не пошли на него здесь, то все равно пошли бы где-то ещё. Так что мы подумали: хорошо, мы решим сделать это здесь и попробуем выжать максимум из гонки.



Мы попробовали в этот уик-энд максимально хорошо подготовить машину для гоночных условий — как только решили, что возьмём этот двигатель», — приводит слова Ферстаппена GPFans.