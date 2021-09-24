«Сердце ушло в пятки». Хэмилтон прокомментировал инцидент с механиком на пит-лейне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент на пит-лейне во время второй тренировки ВТБ Гран-при России Формулы-1. При заезде в боксы своей команды британский гонщик случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат.

«Думаю, это первый раз за 14 лет, когда я сбил механика. Моё сердце ушло в пятки, я сильно волновался. К счастью, он оказался в порядке. Довольно смело вот так стоять перед машиной. Мы все совершаем ошибки, это часть нашего пути, но самое главное — исправлять их», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».

В команде сообщили, что механик в полном порядке.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.