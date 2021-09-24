«Сердце ушло в пятки». Хэмилтон прокомментировал инцидент с механиком на пит-лейне
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент на пит-лейне во время второй тренировки ВТБ Гран-при России Формулы-1. При заезде в боксы своей команды британский гонщик случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат.
«Думаю, это первый раз за 14 лет, когда я сбил механика. Моё сердце ушло в пятки, я сильно волновался. К счастью, он оказался в порядке. Довольно смело вот так стоять перед машиной. Мы все совершаем ошибки, это часть нашего пути, но самое главное — исправлять их», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».
В команде сообщили, что механик в полном порядке.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
01:18
-
00:38
- 24 сентября 2021
-
23:57
-
22:45
-
21:48
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
19:25
-
18:51
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
17:15
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
14:57
-
14:39
-
14:39
-
14:19
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:33
-
12:13
-
11:25
-
10:59
-
10:14
-
09:48
Партнерский контент