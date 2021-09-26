Даниил Квят посадил оливковое дерево в орнитологическом парке

Вслед за чемпионом Формулы-3 Робертом Шварцманом свой вклад в развитие Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности внёс известный российский гонщик Даниил Квят, сообщает пресс-служба «Росгонок». В воскресенье Даниил посетил парк и посадил оливковое дерево, пообещав каждый год следить за ним.



«Посадка оливы прошла успешно, буду теперь каждый год навещать парк. Важно подавать пример людям, что деревья представляют жизнь на планете. Экологическая проблема – серьёзный вопрос, о котором я часто думаю. Надеюсь, в будущем смогу уделять этому ещё больше времени», — рассказал Квят.



Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности – уникальная территория общей площадью почти 300 га и состоит из 14 кластеров, на которых представлены различные ландшафты: озёра с пологими берегами и мелководьями, залежи и пустыри с травянистой растительностью, заболоченные дренажные каналы, парковая зона с декоративными насаждениями, пойменные леса и предгорья. За время работы природного парка на его территории специалистами выявлено присутствие 206 видов птиц, 32 из которых занесены в Красные книги России и Краснодарского края.

Фото: «Росгонки»