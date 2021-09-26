Стало известно, когда планируется проводить Гран-при России под Санкт-Петербургом
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что после переноса Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области сроки проведения российского этапа будут изменены. С 2023 года Гран-при России, вероятнее всего, будет проходить в июне во время белых ночей.
«В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества — это крупный город, который очень близок к Европе, поэтому можно ожидать приток гостей. Сам Питер, особенно с учетом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей, — это большой культурный центр. Эта трасса находится за городом, и придется досоздавать инфраструктуру. Но для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта», — приводит слова Костина ТАСС.
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