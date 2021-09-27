Испанец Алекс Палоу стал чемпионом IndyCar

На автодроме «Роуд Америка» завершился заключительный этап сезона серии IndyCar. Победителем гонки стал Колтон Херта (Andretti), но чемпионский титул завоевал испанец Алекс Палоу, выступающий за команду Chip Ganassi Racing. Для команды титул стал вторым подряд.



Палоу стал первым испанцем, добывшим титул чемпиона IndyCar. 24-летний гонщик стал самым молодым чемпионом серии с 2003 года, когда победителем стал его нынешний товарищ по команде Скотт Диксон. Палоу стал седьмым в списке самых молодых чемпионов IndyCar.



Награду «Лучший новичок года» получил Скотт Маклафлин, выступающий за команду Team Penske. Ранее гонщики данного коллектива никогда не удостаивались подобных наград.



Чемпионат IndyCar проводится с 1996 года, в чемпионате выступают 12 команд.