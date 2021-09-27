Стало известно, сколько случаев заражения COVID-19 выявлено в Ф-1 во время Гран-при России

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 опубликовали очередные итоги тестирования персонала чемпионата мира на коронавирус, которое проводилось с 20 по 26 сентября, в дни проведения Гран-при России.



«Было проведено 4858 тестов гонщиков, членов команд и персонала. Из них тесты четырёх человек оказались положительными», — говорится в заявлении ФИА и Формулы-1.



Напомним, в нынешнем сезоне только один гонщик пропускал этапы чемпионата мира из-за того, что заразился коронавирусом — пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Он пропустил две гонки — в Нидерландах и Италии, однако успешно вернулся за руль на ВТБ Гран-при России Формулы-1, финишировав на восьмой позиции и набрав четыре очка.