Монтойя: 90 процентов гонщиков хотели бы оказаться на месте Норриса

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе и его выступлении на ВТБ Гран-при России Формулы-1. Напомним, Норрис промедлил с заменой шин, из-за чего откатился с первой на седьмую строчку.



«Я понимаю, что Норрис сильно разочарован. Но, если смотреть в общем, то Ландо лидировал в Гран-при. Да, он его не выиграл, но он уже был на подиуме, лидировал на протяжении большей части Гран-при, не ошибался на трассе. 90 процентов пелотона хотели бы оказаться на его месте. Он доказал, что способен добиться результата. Это самое главное. Ландо получит от этих выходных понимание того, что на самом деле способен выступать на самом высоком уровне», — приводит слова Монтойи Autosport.