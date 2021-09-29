Бергер рассказал, как Ферстаппену удалось легко обогнать Боттаса на Гран-при России

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер выразил мнение, что лёгкий обгон Валттери Боттаса в исполнении Макса Ферстаппена был не случайным. По мнению австрийца, Ферстаппен ещё перед стартом гонки подходил к Боттасу и говорил о том, как именно он собирается обогнать его, чтобы повлиять на моральный дух финна.
«Это то, как поступают чемпионы. Перед каждой гонкой Сенна подходил к другим гонщикам на стартовой решетке и рассказывал им о своих планах. И это всегда срабатывало», — приводит слова Герхарда Бергера F1-Insider.
Напомним, в «Мерседесе» перед стартом гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1 сменили мотор на машине Боттаса. Во многом это было вызвано желанием команды сдержать Макса Ферстаппена, стартовавшего последним. Однако Макс совершил лёгкий обгон и пришёл к финишу вторым.
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