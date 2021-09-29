В ФИА рассказали, какие гонки может принять «Сочи Автодром» после потери Формулы-1

Генеральный секретарь Международной автомобильной федерации Питер Байер выразил надежду, что после переезда Гран-при России Формулы-1 на «Игора Драйв» трасса «Сочи Автодром» будет принимать другие гонки международного уровня.



«Мы считаем необходимым задействовать лучшие российские автодромы, подобные «Сочи Автодрому», ведь здесь вся инфраструктура идеально подходит для проведения гонок. Безусловно, Формула-1 переедет в Санкт-Петербург, но мы сейчас находимся в процессе обсуждения с «Сочи Автодромом» проведения некоторых других совместных соревнований, в том числе этапа WEC и чемпионата Европы и чемпионата мира по картингу, ведь международные соревнования по картингу на таком уровне ещё ни разу не проводились в России.



Кроме того, не нужно забывать о WTCR и других подобных соревнованиях. Так что перед нами открывается достаточно возможностей, которые можно реализовать, если работать вместе с местными организаторами и РАФ. Все эти наши планы пока находятся в процессе обсуждения. Но вполне возможно, что совсем скоро вы услышите интересные новости!» — приводит слова Байера пресс-служба РАФ.



Также генеральный секретарь рассказал, что Россия могла бы принять и этап чемпионата мира по ралли.



«Одна из возможностей, которую мы рассматриваем, это этап WRC. Россия – один из основных кандидатов на это с учётом не только любви россиян к автоспорту, но и ваших организационных навыков и понимания того, каким должен быть автоспорт. С точки зрения ФИА, Россия – важнейший игрок в международном автоспорте, и мы очень рады тому, что в России нас встречает очень крепкая и профессиональная федерация и надёжный человек во главе неё – Виктор Кирьянов», — отметил Байер.