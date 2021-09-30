Ральф Шумахер: разрыв между Миком и Мазепиным огромен
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что разрыв между пилотами «Хааса» — его племянником Миком Шумахером и россиянином Никитой Мазепиным — огромен, но он надеется, что Никита сможет сократить отставание ради пользы американского коллектива.
«Разрыв между Миком и Никитой огромен. Но если в следующем году машина «Хаас» станет лучше, то болидом будет легче управлять. Временами Мазепин быстр, но ему приходится тяжело в меняющихся погодных условиях. Для «Хааса» очень важно, чтобы Мик и Никита были ближе друг к другу», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.
В нынешнем сезоне ни Мазепин, ни Шумахер не набирали очков. «Хаас» является единственной командой с нулём в графе набранных очков в зачёте Кубка конструкторов.
Комментарии
- 30 сентября 2021
-
14:33
-
13:55
-
13:50
-
12:06
-
10:35
-
10:16
-
09:57
- 29 сентября 2021
-
23:50
-
22:42
-
21:47
-
20:55
-
19:29
-
18:22
-
17:36
-
16:59
-
16:31
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
14:49
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
12:56
-
11:01
-
09:57
-
00:52
-
00:10
- 28 сентября 2021
-
22:43
-
22:10
-
21:11
-
19:52
-
18:18
-
17:37
-
16:13
Партнерский контент