Ральф Шумахер: разрыв между Миком и Мазепиным огромен

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что разрыв между пилотами «Хааса» — его племянником Миком Шумахером и россиянином Никитой Мазепиным — огромен, но он надеется, что Никита сможет сократить отставание ради пользы американского коллектива.



«Разрыв между Миком и Никитой огромен. Но если в следующем году машина «Хаас» станет лучше, то болидом будет легче управлять. Временами Мазепин быстр, но ему приходится тяжело в меняющихся погодных условиях. Для «Хааса» очень важно, чтобы Мик и Никита были ближе друг к другу», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.



В нынешнем сезоне ни Мазепин, ни Шумахер не набирали очков. «Хаас» является единственной командой с нулём в графе набранных очков в зачёте Кубка конструкторов.