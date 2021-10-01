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Маверик Виньялес пропустит Гран-при США MotoGP из-за гибели двоюродного брата

Маверик Виньялес пропустит Гран-при США MotoGP из-за гибели двоюродного брата
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Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес пропустит предстоящий Гран-при США MotoGP, сообщает официальный сайт серии. Причиной этого стала гибель его двоюродного брата во время гонки World Supersport 300 на прошлой неделе.

«Виньялес прервёт своё знакомство с нашим мотоциклом и коллективом, и вся команда полностью поддерживает это решение. Вся семья «Априлии» думает о Виньялесе и его близких. Будут другие времена и другие этапы для того, чтобы продолжить совместный путь. И этот путь нужно проходить с уважением к людям и их чувствам», — гласит заявление команды.

Гонка Гран-при США MotoGP состоится 3 октября на трассе COTA.

Напомним, 25 сентября 15-летний мотогонщик, двоюродный брат гонщика MotoGP Маверика Виньялеса, Дин Берта Виньялес трагически погиб во время гонки класса World Supersport на трассе в Хересе. Виньялес-младший оказался участником аварии на 11-м круге дистанции, в которую были вовлечены пять пилотов. После инцидента гонка была моментально остановлена стюардами и уже не возобновлялась.

Нынешний сезон для Дина Берты Виньялеса был дебютным в категории.

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