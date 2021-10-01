Будковски: если бы дождь стих, Алонсо мог бы выиграть гонку в Сочи

Исполнительный директор «Aльпин» Марцин Будковски считает, что Фернандо Алонсо мог бы выиграть ВТБ Гран-при России Формулы-1, если бы на последних кругах дождь не стал более интенсивным.



«Мы стали шестыми, набрали восемь очков, в то время как наши соперники из «Альфа Таури» и «Астон Мартин» очков не набрали. В целом мы проделали отличную работу. Но мы могли финишировать и на подиуме. Сложно было предсказать, насколько сильным будет дождь. Казалось, что дождь стихает, а Фернандо отлично справлялся с работой на сликах, несмотря на сложные условия.



Стоит понимать, что если бы дождь стих, то Алонсо мог стать вторым или даже выиграть гонку. Жаль, что дождь усилился. Мы разочарованы тем, что не смогли завоевать подиум», — приводит слова Будковски Autosport.