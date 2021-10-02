Монтойя рассказал, что может решить исход борьбы за титул между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о борьбе за титул «Королевских гонок» нынешнего сезона, которая ведётся между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».



«Мне кажется, что у «Ред Булл» сейчас несколько более быстрая машина. Вопрос в том, как в команде справятся с давлением, и как всё будет функционировать. Стоит признать, что в настоящее время Льюис и Макс находятся на другом уровне по сравнению со всеми остальными.



Думаю, у Серхио и Валттери есть небольшие проблемы с болидами. Осложняет ситуацию то, что Формула-1 является командным видом спорта, поэтому обоим приходится сложнее из-за выбора стратегии их командами.



Но полагаю, что всё решится в борьбе Льюиса и Макса, а также в том, когда кто-то вроде Норриса будет отбирать очки», — приводит слова Монтойи PlanetF1 со ссылкой на Motorsport.tv.