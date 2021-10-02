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Риккардо надеется, что Абитебуль сделает обещанную татуировку до конца года

Риккардо надеется, что Абитебуль сделает обещанную татуировку до конца года
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о последних известиях о татуировке, которую себе по условиям пари должен сделать экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль.

Согласно договорённости Риккардо и Абитебуля, тогдашний босс «Рено» должен был сделать татуировку, если австралиец принесёт команде подиум в сезоне-2020 Формулы-1. Даниэль выбирает дизайн татуировки, а Сириль — место и размер. Ранее сообщалось, что один из дизайнов, выбранных Риккардо — медоед.

«Я получил просто невероятное количество сообщений и видел электронное письмо от него после моей победы на Гран-при Италии. У нас был вопрос, связанный с тату. Я оптимистично смотрю на эту ситуацию и считаю, что мы сможем всё устроить до конца года. В противном случае всё затянется и эта новость окончательно устареет. Я настроен более чем решительно», — цитирует Даниэля Риккардо Motorsport.

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