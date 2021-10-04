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Карлос Сайнс объяснился за свои слова о Рубенсе Баррикелло

Карлос Сайнс объяснился за свои слова о Рубенсе Баррикелло
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснился за свои недавние высказывания об экс-пилоте итальянской команды Рубенсе Баррикелло.

«Я расстроился, когда увидел эти заголовки в СМИ. Меня просто спросили, кого бы я выбрал между Шумахером и Баррикелло. Я хотел сказать, что я предпочёл бы стать семикратным чемпионом мира Формулы-1. Не все журналисты так работают, но вот что бывает, когда СМИ по очереди цитируют друг друга. В итоге получается один такой заголовок.

Теперь я под огнём критики со стороны бразильцев, потому что якобы преуменьшил достижения Рубенса. Но я не имею права его критиковать. Он одержал много побед, а я ни одной. Мы хорошие друзья, я его сильно уважаю. Так что вы можете представить, как я расстроился, прочитав написанное», — цитирует Сайнса Speedweek.

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