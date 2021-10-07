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Никита Мазепин получит нового гоночного инженера на следующие два Гран-при Формулы-1

Никита Мазепин получит нового гоночного инженера на следующие два Гран-при Формулы-1
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин получит нового гоночного инженера на следующих двух этапах чемпионата мира — Гран-при Турции и Гран-при США, сообщает Crash. Нынешний гоночный инженер Мазепина, Доминик Хейнс, пропустит эти два этапа по семейным обстоятельствам.

Гоночным инженером Мазепина в отсутствие Хейнса станет главный гоночный инженер команды Аяо Комацу.

У Комацу большой опыт работы гоночным инженером, он провёл в этой должности много лет, в том числе он работал с 2016 по 2018 годы в «Хаасе» в роли гоночного инженера Ромена Грожана. Комацу был гоночным инженером Грожана с 2012 года — времён выступлений французского гонщика в «Лотусе».

После 15 этапов чемпионата мира «Хаас» — единственная команда, не набравшая ни одного очка в Кубке конструкторов.

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