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Мазепин отреагировал на предупреждение от ФИА за опасную оборону

Мазепин отреагировал на предупреждение от ФИА за опасную оборону
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал высказывание канадского пилота «Уильямса» Николаса Латифи, обратившего внимание, что в борьбе на трассе россиянин допускает очень поздние смещения с траектории. Кроме того, гоночный директор ФИА Майкл Маси обратил внимание, что в ходе гонки Гран-при России Мазепин получил от стюардов официальное предупреждение за опасную оборону от Юки Цуноды.

«Насколько мне известно, слова Николаса заключались в том, что это мой стиль и что каждый гонщик действует по-разному. Я уважаю его стиль, и приятно видеть, что он уважает мой.

Что касается предупреждения от ФИА, я обязательно сделаю выводы из того, что федерация посчитала не совсем корректным в моих действиях. Но вы также должны понимать, что если гонщика ловят на действиях, которые запрещены, то ему дают штраф. А если штрафа не дают, то действия были, скорее, корректными, чем нет. В общем, будем анализировать», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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